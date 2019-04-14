2019-04-14T06:10:53+03:00
В мире

Скотланд-Ярд заявил, что инцидент у посольства Украины в Лондоне не связан с терроризмом

Полиция также раскрыла некоторые подробности задержания мужчины, протаранившего несколько машин возле здания украинской дипмиссии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В Скотланд-Ярде сообщили, что инцидент у посольства Украины не связан с терроризмомВ Скотланд-Ярде сообщили, что инцидент у посольства Украины не связан с терроризмомФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Скотланд-Ярде сообщили, что британская полиция не связывает инцидент у посольства Украины с терроризмом, и раскрыли некоторые подробности задержания мужчины, протаранившего несколько машин возле здания украинской дипломатической миссии.

«Этот инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом», - говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

Отмечается, что когда полицейские прибыли на место происшествия по вызову, злоумышленник направил свой автомобиль на них, правоохранителям пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить машину, а потом – электрошокер, чтобы задержать водителя. В результате 40-летний мужчина был арестован и «в качестве меры предосторожности доставлен в больницу в центре города. В сообщении подчеркивается, что он не пострадал. Мотивы преступника устанавливаются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 13 апреля, произошла стрельба рядом с посольством Украины в Лондоне. Кроме того, неизвестный протаранил несколько машин, припаркованных возле здания украинской дипмиссии, в том числе и автомобиль киевского посла.

В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саудовская Аравия поддержала свергнувший президента военный совет Судана
В Рио-де-Жанейро обрушились два жилых дома, погибли не менее восьми человек
Стрельба в Мельбурне: ранены четыре человека
Британский историк выяснил, где жил Шекспир, когда писал «Ромео и Джульетту»
Wikileaks опубликовала видео, как кот Ассанжа смотрит кадры задержания своего хозяина
В Судане отменили режим ЧП и комендантский час
В Подольске мужчина устроил «заплыв» по лужам на проезжей части
Добкин рассказал, за что Порошенко в Раде прозвали «Туфлем»
В канадском Гамильтоне сгорело здание Украинского культурного центра
Лавров: США пытаются ограничить сотрудничество развивающихся стран с Россией и Китаем
Появилось видео крупного пожара в парке «Лосиный остров»
В Белграде протестующие прошли по улицам города и устроили митинг
При обстреле ВСУ окраин Донецка ранена мирная жительница
Минобороны опубликовало видео взлета истребителя Су-27СМ в условиях проливного дождя
В районе Хартумского университета в столице Судана произошла стрельба
В 2018 году Facebook потратил около $20 миллионов на безопасность Цукерберга
Минобороны Украины: Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат
Глава МИД Украины поблагодарил Польшу за отказ пустить в свои территориальные воды российский парусник
В Одессу прибыла партия бронированных американских машин Hummer
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины