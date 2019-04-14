Скотланд-Ярд заявил, что инцидент у посольства Украины в Лондоне не связан с терроризмом

СЕГОДНЯ 05:59 2019-04-14T06:10:53+03:00

В Скотланд-Ярде сообщили, что инцидент у посольства Украины не связан с терроризмом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Скотланд-Ярде сообщили, что британская полиция не связывает инцидент у посольства Украины с терроризмом, и раскрыли некоторые подробности задержания мужчины, протаранившего несколько машин возле здания украинской дипломатической миссии.

«Этот инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом», - говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

Отмечается, что когда полицейские прибыли на место происшествия по вызову, злоумышленник направил свой автомобиль на них, правоохранителям пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить машину, а потом – электрошокер, чтобы задержать водителя. В результате 40-летний мужчина был арестован и «в качестве меры предосторожности доставлен в больницу в центре города. В сообщении подчеркивается, что он не пострадал. Мотивы преступника устанавливаются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 13 апреля, произошла стрельба рядом с посольством Украины в Лондоне. Кроме того, неизвестный протаранил несколько машин, припаркованных возле здания украинской дипмиссии, в том числе и автомобиль киевского посла.

В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба.

ИСТОЧНИК KP.RU