В Microsoft сообщили о взломе сервиса Outlook хакерами
Руководство компании Microsoft разослало своим клиентам письмо, в котором сообщило, что хакеры взломали почтовый сервис Outlook в период с начала этого года по конец марта, и могли получить доступ к некоторым аккаунтам его пользователей. Однако, как уверяют в корпорации, в руки интернет-взломщиков попали ограниченные сведения.
«Хакеры могли иметь доступ к адресу электронной почты взломанного пользователя, названиям папок, «оглавлениям» электронных сообщений, а также к электронным адресам людей, с которыми взаимодействовал взломанный аккаунт», - цитирует текст письма портал TechCrunch.
Уточняется, что утечка информации происходила, предположительно, с 1 января по 28 марта. Однако, как уверяют в Microsoft, содержание сообщений пользователей и прикрепленных к ним файлов в руки сетевых злоумышленников не к ним в руки сетевых злоумышленников не попали. Единственным неприятным последствием утечки для владельцев взломанных аккаунтов, по словам представителей компании, может стать спам.
ИСТОЧНИК KP.RU