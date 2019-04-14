В Microsoft сообщили о взломе сервиса Outlook хакерами

СЕГОДНЯ 06:25 2019-04-14T06:33:09+03:00

Представители компании уверяют, что содержание сообщений пользователей и приложений к ним в руки взломщиков не попали

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Руководство компании Microsoft разослало своим клиентам письмо, в котором сообщило, что хакеры взломали почтовый сервис Outlook в период с начала этого года по конец марта, и могли получить доступ к некоторым аккаунтам его пользователей. Однако, как уверяют в корпорации, в руки интернет-взломщиков попали ограниченные сведения.

«Хакеры могли иметь доступ к адресу электронной почты взломанного пользователя, названиям папок, «оглавлениям» электронных сообщений, а также к электронным адресам людей, с которыми взаимодействовал взломанный аккаунт», - цитирует текст письма портал TechCrunch.

Уточняется, что утечка информации происходила, предположительно, с 1 января по 28 марта. Однако, как уверяют в Microsoft, содержание сообщений пользователей и прикрепленных к ним файлов в руки сетевых злоумышленников не к ним в руки сетевых злоумышленников не попали. Единственным неприятным последствием утечки для владельцев взломанных аккаунтов, по словам представителей компании, может стать спам.

ИСТОЧНИК KP.RU