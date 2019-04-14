2019-04-14T07:05:45+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 14 апреля 2019 года: ожидается дождь с мокрым снегом

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 14 апреля 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В отдельных районах города возможен мокрый снегВ отдельных районах города возможен мокрый снегФото: Алексей БУЛАТОВ
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Погода в Москве на 14 апреля 2019 года будет облачной и ветряной. Потоки северо-восточного направления разовьют скорость 5-10 метров в секунду, а местами порывы могут достигать даже 15 м/c.

При этом дневная температура воздуха будет находиться в пределах 4..6 градусов тепла. Ночью же столбики термометров опустятся - до -1..1 градуса.

Осадки в это воскресенье также ожидается. В одних районах города возможен дождь, а в других - мокрый снег. Атмосферное давление повышенное - 755 миллиметров ртутного столба, передает Гидрометцентр России.

Сайт kp.ru писал о том, что заметное потепление придет в столице уже в конце следующей недели. Температура воздуха начнет достигать 15-18 градусов со среды. Предыдущие же несколько дней также будут относительно теплыми, осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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