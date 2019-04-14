2019-04-14T07:21:35+03:00
В мире

Акционеры Facebook вновь потребовали отставки Цукерберга

Основатель соцсети может лишиться поста председателя совета директоров компании
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Марк ЦукербергМарк ЦукербергФото: REUTERS
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Акционеры Facebook в очередной раз потребовали снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров компании. Инвесторы считают, что основатель социальной сети может оказывать "чрезмерно сильное влияние" на работу своего детища, а потому должен оставить должность.

Соответствующее уведомление уже направлено в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

"Право владения акциями двойного класса предоставляет ему (Цукербергу - прим.ред) около 60% голосующих акций, оставляя совету даже при наличии одного независимого директора ограниченную возможность контроля над его властными полномочиями", — говорится в опубликованном на сайте комиссии документе.

Здесь же уточняется, что разграничение постов председателя и генерального директора Facebook позволит смягчить остроту конфликта интересов.

Напомним, что Марк Цукерберг председательствует в совете на протяжении уже семи лет, однако в последние годы инвесторы постоянно обсуждают возможность его смещения с одной из должностей.

Однако, как писал сайт kp.ru со ссылкой на мнение экспертов, шансов снять программиста с данного поста почти нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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