2019-04-14T07:45:52+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать рыбные консервы

Покупателям стоит обращать пристальное внимание на состояние упаковки продукции и маркировку
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервовВ Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Роспотребнадзор дал пару советов по выбору качественных рыбных консервов, ведь на деле эта продукция довольно часто не соответствует заявленным нормам.

Так, в ведомстве рекомендовали первым делом смотреть на упаковку. Поврежденная целостность, подтеки, вздутия, ржавые или черные пятна - все это свидетельствует о низком качестве продукции.

Также на консервах обязательно должно значится наименование, место нахождение изготовителя, дата производства, срок годности, условия хранения, состав, пищевая ценность, масса нетто и единый знак обращения продукции на рынке стран Таможенного союза. Все это должно быть легкочитаемо и понятно.

При этом на наружной поверхности всегда дополнительно указываются знаки условных обозначений: дата производства продукции, ассортиментный знак, номер-предприятия изготовителя, номер смены и индекс рыбной промышленности. Данная информация выводится методом выдавливания или нанесения несмываемой краски. В случае же изготовления рыбной консервы из мороженой рыбной продукции, в маркировке должны значиться слова "произведено из мороженого сырья", сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"КП" писала о том, что эксперты советуют также трясти рыбные консервы перед их покупкой. Громкий булькающий звук свидетельствует о том, что производитель не доложил рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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