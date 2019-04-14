2019-04-14T08:01:16+03:00
Наука

Стали известны подробности первого полета самого большого в мире самолета

Аппарат развил скорость порядка 304,17 км/ч и достиг высоты более 5 км [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Экспериментальный самолет компании Stratolaunch SystemsЭкспериментальный самолет компании Stratolaunch SystemsФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Первый полет самого большого в мире шестимоторного самолета длился 2,5 часа. За это время аппарат сумел развить максимальную скорость в 304,17 км/ч, а также достичь высоты чуть более 5 км. Об этом сообщили в пресс-службе компании-производителя Stratolaunch Systems.

"Самолет, достигнув скорости 189 миль в час, пролетал 2,5 часа над пустыней Мохаве на высотах до 17 тыс. футов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте предприятия.

Здесь же подчеркивается, что за время полета экипаж успел оценить летные характеристики аппарата и особенности его управления. После этого они благополучно посадили самолет в космопорте Мохавы недалеко от Лос-Анджелеса.

Напомним, что самый большой в мире самолет состоит сразу из двух 73-метровых фюзеляжей, при этом длина крыла составляет 117 м. Общая его масса оценивается в 250 т. Длительность полета без дозаправки - до 10 часов.

Сайт kp.ru писал о том, что к 2020 году этот самолет должен будет запустить в космос свой первый спутник.

Самый большой самолет в мире совершил первый полет над пустыней в Калифорнии.Самый большой самолет в мире совершил первый полет над пустыней в Калифорнии

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать рыбные консервы
Times назвала Солсбери лучшим британским городом для жизни
Акционеры Facebook вновь потребовали отставки Цукерберга
Погода в Москве на 14 апреля 2019 года: ожидается дождь с мокрым снегом
Зеленский объяснил, почему отказался сдавать анализы вместе с Порошенко
В Microsoft сообщили о взломе сервиса Outlook хакерами
Скотланд-Ярд заявил, что инцидент у посольства Украины в Лондоне не связан с терроризмом
Саудовская Аравия поддержала свергнувший президента военный совет Судана
В Рио-де-Жанейро обрушились два жилых дома, погибли не менее восьми человек
Стрельба в Мельбурне: ранены четыре человека
Британский историк выяснил, где жил Шекспир, когда писал «Ромео и Джульетту»
Wikileaks опубликовала видео, как кот Ассанжа смотрит кадры задержания своего хозяина
В Судане отменили режим ЧП и комендантский час
В Подольске мужчина устроил «заплыв» по лужам на проезжей части
Добкин рассказал, за что Порошенко в Раде прозвали «Туфлем»
В канадском Гамильтоне сгорело здание Украинского культурного центра
Лавров: США пытаются ограничить сотрудничество развивающихся стран с Россией и Китаем
Появилось видео крупного пожара в парке «Лосиный остров»
В Белграде протестующие прошли по улицам города и устроили митинг
При обстреле ВСУ окраин Донецка ранена мирная жительница
Минобороны опубликовало видео взлета истребителя Су-27СМ в условиях проливного дождя
В районе Хартумского университета в столице Судана произошла стрельба
В 2018 году Facebook потратил около $20 миллионов на безопасность Цукерберга
Минобороны Украины: Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат
Глава МИД Украины поблагодарил Польшу за отказ пустить в свои территориальные воды российский парусник
В Одессу прибыла партия бронированных американских машин Hummer
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины