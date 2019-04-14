Стали известны подробности первого полета самого большого в мире самолета

СЕГОДНЯ 08:01 2019-04-14T08:01:16+03:00

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Первый полет самого большого в мире шестимоторного самолета длился 2,5 часа. За это время аппарат сумел развить максимальную скорость в 304,17 км/ч, а также достичь высоты чуть более 5 км. Об этом сообщили в пресс-службе компании-производителя Stratolaunch Systems.

"Самолет, достигнув скорости 189 миль в час, пролетал 2,5 часа над пустыней Мохаве на высотах до 17 тыс. футов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте предприятия.

Здесь же подчеркивается, что за время полета экипаж успел оценить летные характеристики аппарата и особенности его управления. После этого они благополучно посадили самолет в космопорте Мохавы недалеко от Лос-Анджелеса.

Напомним, что самый большой в мире самолет состоит сразу из двух 73-метровых фюзеляжей, при этом длина крыла составляет 117 м. Общая его масса оценивается в 250 т. Длительность полета без дозаправки - до 10 часов.

Сайт kp.ru писал о том, что к 2020 году этот самолет должен будет запустить в космос свой первый спутник.

Самый большой самолет в мире совершил первый полет над пустыней в Калифорнии.Самый большой самолет в мире совершил первый полет над пустыней в Калифорнии

ИСТОЧНИК KP.RU