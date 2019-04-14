2019-04-14T08:40:40+03:00
Политика

Мадуро заявил о готовности своего народа защищать Венесуэлу

По словам президента республики, сейчас все граждане должны работать над освобождением страны "от санкций империализма"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Венесуэльский народ готов в любой момент встать на защиту своей страны как от внешней, так и от внутренней угрозы. Соответствующее заявление сделал президент республики Николас Мадуро.

"На улицах есть сила <...> Это сознательная сила народа, настроенного защищать родину", — сказал глава государства во время своего недавнего выступления, запись которого была опубликована в Twitter.

Мадуро подчеркнул, что сейчас все венесуэльцы должны упорно работать над освобождением страны "от санкций империализма", и призвал граждан активнее вступать в ряды Боливарианской милиции.

Напомним, что еще в конце января 2019 года спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Причем такое его самовольное решение поддержали многие страны-союзники США и сам Вашингтон.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас американцы открыто ведут совместную с Бразилией работу по сеянию раздора в армии Боливарианской Республики. Также не исключается вариант военного вторжения.

Акция в Каракасе в поддержку действующего президента Николаса Мадуро.Александр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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