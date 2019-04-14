Мадуро заявил о готовности своего народа защищать Венесуэлу
Венесуэльский народ готов в любой момент встать на защиту своей страны как от внешней, так и от внутренней угрозы. Соответствующее заявление сделал президент республики Николас Мадуро.
"На улицах есть сила <...> Это сознательная сила народа, настроенного защищать родину", — сказал глава государства во время своего недавнего выступления, запись которого была опубликована в Twitter.
Мадуро подчеркнул, что сейчас все венесуэльцы должны упорно работать над освобождением страны "от санкций империализма", и призвал граждан активнее вступать в ряды Боливарианской милиции.
Напомним, что еще в конце января 2019 года спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Причем такое его самовольное решение поддержали многие страны-союзники США и сам Вашингтон.
Сайт kp.ru писал о том, что сейчас американцы открыто ведут совместную с Бразилией работу по сеянию раздора в армии Боливарианской Республики. Также не исключается вариант военного вторжения.
Акция в Каракасе в поддержку действующего президента Николаса Мадуро.Александр КОЦ
ИСТОЧНИК KP.RU