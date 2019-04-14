Глава Минфина США объявил о скором завершении торговых переговоров с Китаем

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-14T08:59:22+03:00

По словам американского министра, Вашингтон и Пекин близки к заключению соглашения

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Министр финансов США Стивен Мнучин объявил, что американо-китайске торговые переговоры близки к завершению, и уже совсем скоро Соединенные Штаты заключат с Китаем взаимовыгодное соглашение по спорным вопросам в области торговли, передает агентство Reuters.

«Мы надеемся, что приближаемся к финальному раунду для разрешения споров», - заявил глава американского Минфина.

По словам Стивена Мнучина, когда переговоры закончатся, их результат «значительно превзойдет» усилия всех предыдущих вашингтонских администраций, ранее пытавшихся открыть рынок КНР для американских товаров.

Стоит отметить, что, как писал сайт kp.ru, о скором завершении «торговой войны» между Вашингтоном и Пекином говорят давно. В частности, в начале апреля Дональд Трамп заявил, что Штаты могут заключить торговую сделку с Поднебесной в течение четырех недель.

ИСТОЧНИК KP.RU