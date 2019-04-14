Минприроды считает поджог вероятной причиной пожара в "Лосином острове"

СЕГОДНЯ 11:02 2019-04-14T11:02:24+03:00

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Вероятной причиной пожара в национальном парке "Лосиный остров" является поджог. Такого мнения придерживаются министерство природы России и директор охраняемой территории Игорь Сарафанов.

В ведомстве рассказали о том, что еще в прошлом году в парке проводились работы по его очистке от сухостоя и деревьев, а потом деревья были распилены и складированы вдоль дороги для последующего вывоза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/703074" frameborder="0"></iframe> Пожар в лесу под Балашихой.

"Очевидно, древесину облили горючей жидкостью и подожгли", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Минприроды.

По факту случившегося уже возбуждено административное дело по статье о нарушении требований правил пожарной безопасности в лесу.

Сайт kp.ru писал о том, что пожар в "Лосином острове" возник под подмосковной Балашихой в субботу, 13 апреля. Ликвидировать его удалось лишь утром в воскресенье, при этом площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров.

ИСТОЧНИК KP.RU