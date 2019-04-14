2019-04-14T11:02:24+03:00
Происшествия

Минприроды считает поджог вероятной причиной пожара в "Лосином острове"

В ведомстве заявили, что кто-то предварительно облил сваленные вдоль дороги бревна горючей жидкостью
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Загорелись порубочные остатки и штабели с бревнамиЗагорелись порубочные остатки и штабели с бревнамиФото: предоставлено очевидцем
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Вероятной причиной пожара в национальном парке "Лосиный остров" является поджог. Такого мнения придерживаются министерство природы России и директор охраняемой территории Игорь Сарафанов.

В ведомстве рассказали о том, что еще в прошлом году в парке проводились работы по его очистке от сухостоя и деревьев, а потом деревья были распилены и складированы вдоль дороги для последующего вывоза.

Пожар в лесу под Балашихой.

"Очевидно, древесину облили горючей жидкостью и подожгли", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Минприроды.

По факту случившегося уже возбуждено административное дело по статье о нарушении требований правил пожарной безопасности в лесу.

Сайт kp.ru писал о том, что пожар в "Лосином острове" возник под подмосковной Балашихой в субботу, 13 апреля. Ликвидировать его удалось лишь утром в воскресенье, при этом площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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