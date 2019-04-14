В Совфеде раскритиковали передачу грамоты Петра I Украине
Действия Германии по передачи Украине грамоты Петра I являются прямым вмешательством во внутреннюю политику страны. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Сайт kp.ru писал о том, что речь идет о документе от 1708 года, который был утерян во времена Великой Отечественной войны. С конца 50-х рукописная грамота хранилась в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена, однако накануне ее перевезли в Национальный заповедник "София Киевская".
"Я не собираюсь разбираться в перипетиях событий 1708 года. Тем более что и у историков здесь нет единства. Речь идет совсем о другом", - написал Клинцевич у себя в Facebook.
Сенатор указал на то, что такой жест был сделан Германией непосредственно перед проведением второго тура выборов, хотя можно было повременить и осуществить передачу уже после. Теперь же это можно расценивать лишь как попытку повлиять на результаты избирательной кампании.
"Передача грамоты российского императора другой стране, мягко говоря, не очень прилично. Но в данном конкретном случае это еще и прямое вмешательство во внутренние дела Украины", - подчеркнул член Совфеда.
Как украинцы относятся к итогам первого тура выборов президента.
ИСТОЧНИК KP.RU
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