Отец Ассанжа пришел в ужас от его внешнего вида: "Это такой шок"
Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пришел в ужас от внешнего вида своего сына, который на протяжении семи лет скрывался от преследования в стенах посольства Эквадора в Лондоне.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее на неделе журналиста лишили убежища, вывели из здания дипломатической миссии и арестовали по обвиняю в публикации секретных документов о военных кампаниях США в Ираке, Афганистане и других странах.
"Я видел, как полицейские волокли его вниз по ступенькам. Он плохо выглядел. Мне 74 года, но я выгляжу лучше, чем он в 47. Это такой шок" — цитирует The Guardian отца основателя скандального портала Джона Шиптона.
Мужчина сообщил, что уже обратился за помощью к премьер-министру Австралии Скотту Моррисону. Тот пообещал оказать консульскую поддержку его сыну, однако о каких-то "особых мерах" речи идти не может.
Видео того, как Ассанжа выводят из посольства.
ИСТОЧНИК KP.RU