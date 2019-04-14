2019-04-14T11:40:57+03:00
В мире

Отец Ассанжа пришел в ужас от его внешнего вида: "Это такой шок"

Ранее на неделе основателя WikiLeaks лишили убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и арестовали
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Джулиан Ассанж провел в здании посольства около семи летДжулиан Ассанж провел в здании посольства около семи летФото: REUTERS
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Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пришел в ужас от внешнего вида своего сына, который на протяжении семи лет скрывался от преследования в стенах посольства Эквадора в Лондоне.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее на неделе журналиста лишили убежища, вывели из здания дипломатической миссии и арестовали по обвиняю в публикации секретных документов о военных кампаниях США в Ираке, Афганистане и других странах.

"Я видел, как полицейские волокли его вниз по ступенькам. Он плохо выглядел. Мне 74 года, но я выгляжу лучше, чем он в 47. Это такой шок" — цитирует The Guardian отца основателя скандального портала Джона Шиптона.

Мужчина сообщил, что уже обратился за помощью к премьер-министру Австралии Скотту Моррисону. Тот пообещал оказать консульскую поддержку его сыну, однако о каких-то "особых мерах" речи идти не может.

Видео того, как Ассанжа выводят из посольства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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