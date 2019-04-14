Российский омбудсмен впервые примет участие в сессии Генассамблеи ООН

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-14T12:23:02+03:00

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Российский омбудсмен впервые примет участие в мероприятии в рамках деятельности Организации Объединенных Наций. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступит с докладом о защите прав пожилых людей на заседании десятой сессии рабочей группы открытого состава Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам старения.

Она пробудет в Нью-Йорке несколько дней в период с 15 по 18 апреля и поделится с коллегами опытом, а также лучшими практиками в обсуждаемой сфере. Кроме того, планируется встречи с председателем рабочей группы ГА ООН по вопросам старения Мартином Гарсия Моританом и с представителями российской дипломатической миссии в США, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом месяце Москалькова посетила Киев и побеседовала с обвиняемым в государственной измене главным редактором РИА Новости Украина Кириллом Вышинским. Это была первая встреча нашего омбудсмена с журналистом.

ИСТОЧНИК KP.RU