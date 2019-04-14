2019-04-14T14:48:18+03:00
Спорт

Квят столкнулся с двумя болидами в начале гонки гран-при "Формулы 1"

Российского пилота наказали за опасное вождение, и на 43-м круге было решено сойти с дистанции по техническим причинам [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Квят врезался в два болида на «Формуле-1»Квят врезался в два болида на «Формуле-1»Фото: REUTERS
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Российский пилот итальянской команды Toro Rosso Даниил Квят стал виновником аварии на первом круге гонки гран-при "Формулы-1" в Китае. Спортсмен врезался в два болида McLaren и был наказан за опасное вождение проездом по пит-лейну.

Втянутым в аварию водителям в результате пришлось заехать на ремонт в боксы. Сам же россиянин сошел с дистанции на 43-м круге по техническим причинам.

В руководстве Toro Rosso объяснили, что таким образом хотели сберечь двигатель болида. Машина "чувствовала" себя хорошо после инцидента и оставалась конкурентоспособной, но существенные изменения занимаемой позиции были маловероятны.

Квят врезался в болиды на Формуле-1 .

"Когда Даниил заехал на пит-стоп, мы выявили повреждение носового обтекателя, возможно, вызванное этим инцидентом. Он сделал еще одну остановку, чтобы заменить переднее антикрыло, мы решили снять машину с гонки", - цитирует РИА Новости руководителя команды Франца Тоста.

Отметим, что победителем гонки стал представитель Mercedes британец Льюис Хэмильтон.

Сайт kp.ru писал о том, что 17 февраля 2019 года на трассе гонки NASCAR Daytona-500 во Флориде единовременно столкнулись более 20 автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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