СЕГОДНЯ 16:19 2019-04-14T16:19:43+03:00

Около 1,5 тысячи человек эвакуировали в центре Киева после сообщения о минировании Фото: REUTERS

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В центре Киева эвакуировали 1,5 тысячи человек после сообщения о минировании центральной площади украинской столицы - площади Независимости, а также торгового центра. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

«Сначала в полицию поступило сообщение о минировании торгового центра, а через час - площади Независимости, - говорится в сообщении. - На месте работают специалисты профильных служб, эвакуированы около 1500 человек».

Кроме того, в пресс-службе столичного главка, добавили, что в течение получаса поступило еще пять анонимных сообщений о минировании. В частности, проверка проводится в четырех гостиницах на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская, а также в международном центре современного искусства и торговом центре на улице Бассейной.

В настоящее время на местах работают специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы полиции.

Ранее сайт kp.ru писал, что действующий президент Украины Петр Порошенко выступает в рамках предвыборных дебатов на территории киевского стадиона "Олимпийский".

ИСТОЧНИК KP.RU