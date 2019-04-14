Кудрин прокомментировал перспективы введения санкций США в отношении российских банков

СЕГОДНЯ 16:58 2019-04-14T16:58:23+03:00

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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин оценил возможность введения санкций США в отношении российских банков. По его мнению, новый санкционный пакет Вашингтона, который наложит ограничения на работу государственных банков РФ, может быть принят рамочно, однако реальное применение его будет отложено.

«Я думаю, что рамочные условия будут приняты, но само применение в отношении конкретных российских банков будет отложено, - сказал он. - Или это будет несущественно, в отношении не ключевых банков. Это будет скорее мера устрашения, чем реального исполнения».

Кудрин также добавил, что США могут ввести с начала санкции в отношении одного какого-то банка, что в целом, по его мнению, никак не отразится на общей ситуации в российской экономике.

Ранее сайт kp.ru писал, что Вашингтон разрабатывает очередной пакет антироссийских санкций. Его цель заключается в стремлении наказать Россию за якобы вмешательство в американские выборы и агрессию на Украине, в частности, речь идет об инциденте в Керченском проливе. Законопроект, разработанный американскими сенаторами, предполагает введение экономический санкций против российских банков, которые, по мнению США, «поддерживают усилия по подрыву демократических институтов других стран».

ИСТОЧНИК KP.RU