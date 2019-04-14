В пригороде Брюсселя полиция задержала подозреваемого в терроризме

СЕГОДНЯ 17:56 2019-04-14T17:56:21+03:00

22-летний задержанный мог быть причастен в подготовке теракта

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В пригороде Брюсселя сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего мужчину, проживающего в городе Вавр к востоку от бельгийской столицы, по делу о терроризме. Согласно имеющейся информации, задержанный подозревается в подготовке теракта в субботу или воскресенье.

Детали расследования в федеральной прокуратуре не разглашают. Там только отметили, что дело связано с террористической статьей, но информацию о подготовке преступления не комментируют.

В ближайшее время суд изберет меру пресечения для подозреваемого. Известно, что в ходе обыском при задержании у него были изъяты ноутбук и телефоны, сообщает издание Derniere Heure.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Тюмени был введен режим контртеррористической операции. По данным регионального управления ФСБ, в одном из частных домов города были обнаружены и ликвидированы вооруженные приверженцы международной террористической организации. Никто из силовиков и местных жителей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU