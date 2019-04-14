Самая дорогая картина мира может оказаться подделкой

СЕГОДНЯ 18:49 2019-04-14T18:53:45+03:00

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Одна из самых высокооцененных работ мира искусства, полотно Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" может оказаться дубликатом, Эксперты подозревают, что знаменитое изображение Иисуса Христа, проданное два года назад за 450 миллионов долларов, является всего лишь подделкой.

Сомнения в подлинности полтна возникли у искусствоведа Бена Льюиса, он утверждает, что в 2017 году, перед утверждением лотов аукциона, Лондонская национальная галерея умолчала мнения специалистов - оценщиков и реставраторов, которые не пришли к однозначному выводу насчет подлинности картины. Из пяти экспертов лишь двое назвали ее настоящей, еще двое не смогли дать уверенного ответа, а последний и вовсе назвал работу легендарного художника подделкой. По утверждению Бена Льюиса, проданная на том аукционе работа может быть оценена лишь в 1175 долларов.

В итоге, приобрел ее саудовский принц, в личной коллекции которого картина находится и по сей день.

Лондонская национальная галерея уже ответила на обвинения Льюиса, как передает слова ее работников ФАН, специалисты музея уже готовы провести скрупулезную оценку

ИСТОЧНИК KP.RU