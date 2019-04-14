Чубайс прокомментировал фразу «во всем виноват Чубайс»

СЕГОДНЯ 18:22 2019-04-14T18:22:45+03:00

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Глава Роснано, бывший первый вице-премьер Анатолий Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс», которая появилась в России в 1990-е годы и до сих пор популярна в обществе. По его словам, "очевидной правдой" является то, что у него высокий отрицательный рейтинг, что позволяет некоторым пользоваться этим в политических целях.

"Если ты пнул этого самого, с отрицательным рейтингом, ну, очевидно, ты получил позитив", - сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

При этом Чубайс, отвечая на вопрос, не обидно ли ему от таких высказываний, подчеркнул, что нужно «понимать, что 90-е годы были тяжелейшим периодом для десятков миллионов людей». «В этом смысле человеку нужно, чтобы кто-то был виноват», - уточнил он, добавив, что такая закономерность свойственна людям.

Анатолий Чубайс в начале 1990-х годом занимал должность председателя Комитета по управлению государственным имуществом, работал на посту замглавы правительства. Кроме того, он около года руководил администрацией президента и несколько месяцев был министром финансов.

Глава компании Росно Анатолий Чубайс, как ранее писал сайт kp.ru, пришел к президенту России для того, чтобы отчитаться за 10 лет работы.

ИСТОЧНИК KP.RU