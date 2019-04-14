Чубайс не обижается, что рыжих котов называют его фамилией
Глава Роснано, бывший первый вице-премьер Анатолий Чубайс рассказал, что не видит ничего обидного в том, что рыжих котов называют его фамилией.
"Люди к котам относятся всегда по-хорошему, ради бога, - сказал он в эфире телеканала «Россия-1». - Это мне пытаются вменить в вину, но я в этом не вижу ничего плохого, обидного».
Чубайс также заявил, что не любит политику, и как только у него появилась возможность, он приложил максимум усилий уйти. Однако у него не получилось. «Бывают вещи, когда есть кое-что поважнее, чем судьба», - добавил он.
Кроме того, глава Роснано отметил, что в перспективе не намерен работать в правительстве.
Ранее сайт kp.ru писал, что Чубайс назвал "очевидной правдой" его высокий отрицательный рейтинг. При этом, он добавил, что некоторые пользуются этим в политических целях.
Напомним, в начале 1990-х годом Анатолий Чубайс занимал должность председателя Комитета по управлению государственным имуществом и замглавы правительства. Кроме того, он около года руководил администрацией президента и несколько месяцев был министром финансов России.
ИСТОЧНИК KP.RU