Сенатор США призвал изучить идею применения военной силы для доставки помощи в Венесуэлу

СЕГОДНЯ 20:12 2019-04-14T20:12:43+03:00

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Член верхней палаты Конгресса, бывший губернатор штата Флорида от Республиканской партии Рик Скотт заявил, что Соединенные Штаты должны серьезно рассмотреть вопрос применения военной силы для обеспечения доставки гуманитарной помощи в Боливарианскую республику.

По его словам, законные власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро не допускают в страну все поставки гуманитарной помощи, и тем самым проводят политику геноцида. Сенатор подчеркнул, что у венесуэльцев нет воды, продовольствия и лекарств.

"Нам надо продолжать сосредотачивать внимание на санкциях, однако нам следует очень серьезно рассмотреть вопрос, прибегнем ли мы к помощи военных, чтобы доставить [гуманитарную] помощь для спасения голодающего народа Венесуэлы", - заявил Скотт в эфире телекомпании CNN.

Глава Госдепа США Майкл Помпео заявил ранее, как писал сайт kp.ru, что Вашингтон совместно со своими союзниками планирует усиливать изоляцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

ИСТОЧНИК KP.RU