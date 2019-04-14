Автоэксперты назвали самые доступные кроссоверы на российском рынке

СЕГОДНЯ 20:37 2019-04-14T21:06:10+03:00

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В рейтинге самых дешевых кроссоверов и внедорожников на автомобильном рынке России первое место занимает автомобиль отечественного производства Lada 4x4. Такая модель будет стоить всего 518,9 тысячи рублей.

На второй строчке рейтинга, по оценках экспертов, китайский кроссовер Chery Tiggo 2, который в самой простой комплектации обойдется в 673 тысяч рублей. На третьем месте - Chevrolet Niva, цена которой будет 680 тысяч рублей. Следует отметить, что в 2019 году этот автомобиль получил обновленную версию и вошел в топ-25 самых популярных SUV российского автопарка.

Четвертое место рейтинга занял УАЗ "Хантер". Модель этой машины прошлого года будет стоить порядка 687 тысяч рублей, а текущего – около 732 тысяч. Замыкает пятерку лидеров рейтинга Renault Duster стоимостью от 709 тысяч рублей, сообщает "Российская газета".

ИСТОЧНИК KP.RU