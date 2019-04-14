Украинские силовики устроили перестрелку с боевиками «Правого сектора»* в Донбассе

СЕГОДНЯ 20:58 2019-04-14T20:58:39+03:00

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Четверо военнослужащих подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли в результате вооруженного столкновения с боевиками запрещенной в России националистической группировки «Правый сектор»* в ресторане в городе Авдеевка в Донбассе. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Конфликт, по его словам, возник после того, как радикалы самовольно заняли помещение ресторана «Царская охота». Права на эту территорию выразило также командование 93-й бригады ВСУ, с которыми якобы нужно было согласовывать данный вопрос.

Выяснение кому же именно принадлежит ресторан переросло в боестолкновение, в результате которого погиб старший сержант и три солдата, передает Донецкое агентство новостей.

Ранее сайт kp.ru писал, что в результате обстрела территории ДНР с украинской стороны ранена женщина 1966 года рождения, жительница поселка Александровка.

*«Правый сектор» - организация запрещена в России

ИСТОЧНИК KP.RU