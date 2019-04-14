Россияне рассказали, какую сумму готовы потратить на летний отпуск

СЕГОДНЯ 21:02 2019-04-14T21:02:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Граждане России стали меньше экономить на путешествиях, но при этом реже отказываться от заграничного шоппинга и аренды машин в туристических поездках.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного сервисом бронирования авиабилетов, транспортных средств и прочих туристических услуг Momondo. Эксперты опросили более 23 тысяч человек из 22 стран, подсчитав суммы, которые респонденты готовы потратить на семейный отдых в летний период.

Как выяснилось, четверть собирающихся провести отпуск за границей россиян на поездку всей семьей тратит от 50 до 100 тысяч рублей. Пятая часть участников опроса заявила, что эта сумма колеблется в пределах от 20 до 50 тысяч рублей. Еще меньшие накопления для путешествия выделяет 14% россиян - для них бюджет не превысит 20 тысяч рублей. Потратить больше 100 тысяч может позволить себе только 13% опрошенных.

Уменьшается количество туристов, отказывающихся от дополнительных элементов комфорта в своих поездках. За аренду автомобилей и отелей высокого класса теперь доплачивают на 3% больше россиян, чем было в прошлом году. Таким образом лишние траты позволяют себе почти пятая их часть.

Как передают результаты исследования РИА Новости, с каждым годом туристы все больше предпочитают безвизовые направления, чтобы лишний раз сэкономить на оформлении соответствующих документов.

ИСТОЧНИК KP.RU