Орешкин указал на причины отставания от цели по инвестициям

СЕГОДНЯ 21:23 2019-04-14T21:23:02+03:00

По словам главы Минэкономразвития, это связано с ограничениями, которые Россия взяла на себя в рамках сделки с ОПЕК

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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что отставание России по инвестициям от целевых показателей связано с обязательствами страны в рамках сделки ОПЕК+.

«Если посмотреть на итоги 2018 года, то по целевым значениям мы идем с опережением по несырьевой экономике и отстаем только в части нефтегазовой отрасли, но это связано с ограничениями, которые мы взяли на себя в рамках сделки с ОПЕК, - утверждает он. - Нет возможности наращивать добычу - скромнее инвестиции».

При этом Орешкин добавил, что в отношении доли ВВП, в России опережающий рост в части соотношения инвестиций и ненефтегазового внутреннего валового продукта. «Больший в номинале общий ВВП - следствие высоких цен на нефть», - добавил он.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Росстат зафиксировал рекордный рост экономики за последние шесть лет. Так, объем валового внутреннего продукта в прошлом году составил 103 трлн 626,6 млрд рублей. ВВП согласно первой оценке, вырос на 2,3%, что стало рекордным показателем с 2012 года. При этом, в Минэкономразвития ожидали рост в размере 2%.

ИСТОЧНИК KP.RU