2019-04-14T21:52:11+03:00
В мире

В Ливии сбит самолет армии фельдмаршала Хафтара

Ранее в воскресенье позиции Ливийской национальной армии подверглbсь обстрелу в районе Айн Зара к югу от Триполи
Марина ВЕНЦОВА
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В Ливии сбит самолет армии фельдмаршала ХафтараВ Ливии сбит самолет армии фельдмаршала ХафтараФото: REUTERS
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Самолет-истребитель, который принадлежит Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифа Хафтар, был сбит Вооруженными силами, подчиняющихся Правительству национального согласия (ПНС) Ливии премьера Фаиза Сараджа.

«Силы ливийской армии сбили вражеский самолет, который собирался совершить воздушный налет в районе населенного пункта Вади ар-Раби», - заявил, как передает AFP, представитель войск ПНС полковник Мухаммед Гнуну.

Ранее 14 апреля канал Sky News Arabia сообщил, что позиция ЛНА подверглась обстрелу в районе Айн Зара к юго-востоку от ливийской столицы.

Сайт kp.ru сообщал, что по данным Всемирной организации здравоохранения в результате боевых действий под Триполи погибли по меньшей мере 121 человек, еще 561 получили ранений.

Напомним, что в настоящий момент в Ливии действуют одновременно два правительства. Одно из них признано международным сообществом и находится под руководством премьера Фаиза Сараджа в Триполи, другое же является временным кабинетом министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани и действует совместно с избранным парламентом при поддержке Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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