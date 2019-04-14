Мужчина, протаранивший машину посла Украины в Лондоне, оказался психически больным
Скотленд-Ярд сообщил, что мужчина, который накануне протаранил несколько машин у здания украинского посольства в Лондоне, в том числе и автомобиль посла, был арестован в соответствии с законом о психическом здоровье.
"40-летний мужчина будет доставлен в больницу для лечения", - отмечается в сообщении полиции. Он признан психически больным.
Напомним, в субботу, 13 апреля, в полицию Лондона поступила информация о том, что возле посольства Украины неизвестный пытается повредить припаркованные у здания автомобили. Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, злоумышленник направил свой автомобиль на них. В ответ на эти действия, чтобы остановить машину, полицейские были вынуждены применить оружие.
В результате 40-летний мужчина был арестован. Мотивы преступника устанавливаются. Британская полиция не связывает данный инцидент с терроризмом.
В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба.
ИСТОЧНИК KP.RU