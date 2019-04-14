2019-04-14T23:31:45+03:00
В мире

На парламентских выборах в Финляндии лидирует Социал-демократическая партия

Второе место у «Истинных финнов», на третьем – Национальная коалиционная партия
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Лидер Социал-демократической партии Финляндии Антти РиннеЛидер Социал-демократической партии Финляндии Антти РиннеФото: REUTERS
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В Финляндии, где в воскресенье, 14 апреля, прошли парламентские выборы, уже обработаны 85% бюллетеней. По итогам их подсчета, вперед вырвалась оппозиционная Социал-демократическая партия, к этому часу набравшая 18% голосов избирателей.

На второе место, уступив лидеру голосования всего 0,3%, вышли «Истинные финны», которых поддержали 17,7% граждан. Замыкает тройку лидеров Национальная коалиционная партия с 16,4%.

На четвертом месте – правящий «Финляндский центр» (14,6%), за ним следует оппозиционный «Союз «зеленых» (10,9%.). Остальные политические силы набрали менее десяти процентов голосов.

Лидер социал-демократов Антти Ринне уже заявил журналистам, что готовится формировать правительственную коалицию, и его партия «разошлет вопросы всем остальным, чтобы понять, насколько совпадают позиции». Он отметил, что пока не знает, с кем будет строить коалиционное правительство. При этом Антти Ринне подчеркнул, что для него очень «важны ценности», а с лидером «Истинных финнов» Юсси Халла-ахо «они (ценности) у нас разные», передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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