Американский фермер погиб от когтей собственной птицы казуара

СЕГОДНЯ 00:29 2019-04-15T00:29:14+03:00

По версии спасателей, пожилой мужчина вошел в клетку насыпать корм, споткнулся и упал

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Американский фермер стал жертвой собственного казуара – крупной нелетающей птицы, которая считается самой опасной в мире.

Несчастный случай произошел во Флориде в субботу, 13 апреля. Как сообщает издание Evening Standart со ссылкой на службу спасения округа Алачуа, 75-летний Марвин Ахос, владелец одной из местных ферм, вошел в клетку с казуаром, чтобы его покормить, но, скорее всего, по какой-то причине споткнулся и упал.

Видимо, в этот момент казуар и нанес своему хозяину смертельный удар мощной когтистой ногой.

СПРАВКА «КП»

Казуар – вторая по величине птица после страусов, они считаются самыми опасными пернатыми в мире. Взрослые особи могут достигать высоты до двух метров и до 60 килограммов веса, способны развивать скорость до 50 км в час. Основное оружие казуара – мощные длинные когти, которые могут отрастать до 10 см.

В природе обитает в тропических лесах Новой Гвинеи и на севере Австралии.

ИСТОЧНИК KP.RU