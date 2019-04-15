В США умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард
В США на 94-м году жизни умер нейробиолог, лауреат Нобелевской премии Пол Грингард. Профессор скончался в субботу, 13 апреля, сообщает на своем сайте Рокфеллеровский университет, где ученый работал с 1983 года.
«Пол был легендарным ученым, чья выдающаяся 70-летняя карьера изменила наше понимание нейробиологии», - приводятся в сообщении слова президента университета Ричарда Лифтона
Он отметил, что открытия Грингарда «коренным образом перевернули наше понимание о взаимодействии клеток мозга», а также «заложили основу новой парадигме, требующей понимание не только электрической активности нервных клеток, но и их биохимии».
СПРАВКА «КП»
Пол Грингард (Paul Greengard) — американский учёный, нейробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине 2000 года. Профессор Рокфеллеровского университета, член Национальной академии наук США.
Родился в Нью-Йорке 11 декабря 1925 года в еврейской семье. Его предки по отцовской линии происходили из Кёнигсберга в Восточной Пруссии, по материнской — из Российской империи.
Известен своими работами по молекулярной биологии и клеточной функции нейронов.
ИСТОЧНИК KP.RU