2019-04-15T01:04:38+03:00
Общество

В США умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард

О смерти нейробиолога на 94-м году жизни сообщил Рокфеллеровский университет, где ученый работал с 1983 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард, 1987 год. Фото с сайта Рокфеллеровского университетаЛауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард, 1987 год. Фото с сайта Рокфеллеровского университета
Изменить размер текста:

В США на 94-м году жизни умер нейробиолог, лауреат Нобелевской премии Пол Грингард. Профессор скончался в субботу, 13 апреля, сообщает на своем сайте Рокфеллеровский университет, где ученый работал с 1983 года.

«Пол был легендарным ученым, чья выдающаяся 70-летняя карьера изменила наше понимание нейробиологии», - приводятся в сообщении слова президента университета Ричарда Лифтона

Он отметил, что открытия Грингарда «коренным образом перевернули наше понимание о взаимодействии клеток мозга», а также «заложили основу новой парадигме, требующей понимание не только электрической активности нервных клеток, но и их биохимии».

СПРАВКА «КП»

Пол Грингард (Paul Greengard) — американский учёный, нейробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине 2000 года. Профессор Рокфеллеровского университета, член Национальной академии наук США.

Родился в Нью-Йорке 11 декабря 1925 года в еврейской семье. Его предки по отцовской линии происходили из Кёнигсберга в Восточной Пруссии, по материнской — из Российской империи.

Известен своими работами по молекулярной биологии и клеточной функции нейронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жертвами взрыва в Афганистане стали семь детей
Американский фермер погиб от когтей собственной птицы казуара
Главком НАТО в Европе обеспокоен тем, что не может предугадывать шаги России
На парламентских выборах в Финляндии лидирует Социал-демократическая партия
В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий из-за неучтенного стажа
Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана
Мужчина, протаранивший машину посла Украины в Лондоне, оказался психически больным
В Ливии сбит самолет армии фельдмаршала Хафтара
Орешкин указал на причины отставания от цели по инвестициям
Россияне рассказали, какую сумму готовы потратить на летний отпуск
Украинские силовики устроили перестрелку с бойцами «Правого сектора»* в Донбассе
Автоэксперты назвали самые доступные кроссоверы на российском рынке
Сенатор США призвал изучить идею применения военной силы для доставки помощи в Венесуэлу
Порошенко объяснил изображение Путина на агитационных билбордах
Чубайс не обижается, что рыжих котов называют его фамилией
В штабе Зеленского объяснили, почему он не пришел на дебаты на стадион
Ассанж готов сотрудничать со шведским следствием, если его дело возобновят
Самая дорогая картина мира может оказаться подделкой
Новак и Ушаков считают, что весь мир уже устал от санкций
Чубайс прокомментировал фразу «во всем виноват Чубайс»