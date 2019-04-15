2019-04-15T02:26:15+03:00
В мире

Жертвами взрыва в Афганистане стали семь детей

Трагедия произошла на окраине города Михтарлам в провинции Лагман
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Афганистане семь детей погибли при неразорвавшихся боеприпасовВ Афганистане семь детей погибли при неразорвавшихся боеприпасовФото: REUTERS
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В воскресенье, 14 апреля, в провинции Лагман на востоке Афганистана прогремел взрыв, жертвами которого стали семь детей, еще семь ребят получили ранения различной степени тяжести, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

По словам пресс-секретаря правительства провинции, трагедия произошла возле одного из домов в районе Басрам, расположенном на окраине административного центра провинции, города Михтарлам. Это случилось около 17.00 воскресенья по местному времени (15.30 мск). Дети играли во дворе, когда сдетонировали неразорвавшиеся снаряды. К сожалению, такие случаи в Афганистане – не редкость.

Напомним, как писал сайт kp.ru, за неделю до этого прогремели три взрыва в афганском городе Джелалабад, расположенном в провинции Нангархар на востоке страны. В результате погибли два человека, еще 20 пострадали. Среди раненых – несколько полицейских, а также много женщин и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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