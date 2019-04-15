2019-04-15T03:28:59+03:00
В мире

Министра обороны Судана отправили на пенсию

Именно Авад бен Ауф объявил о госперевороте в стране и первым возглавил Переходный военный совет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр обороны Судана Авад бен Ауф 11 апреля объявил об отстранении президента Омара аль-БашираМинистр обороны Судана Авад бен Ауф 11 апреля объявил об отстранении президента Омара аль-БашираФото: REUTERS
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Переходный военный совет Судана отправил в отставку министра обороны страны Авада ибн Ауфа. Об этом на пресс-конференции в воскресенье, 14 апреля, объявил официальный представитель совета Шамс ад-Дин Кубаши Ибрагим, уточнив, что бывший глава Минобороны «освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию».

Кроме того, на пенсию отправили и руководителя службы безопасности Салаха Куша, вместо него военный совет назначил Абу Бакра Мустафу.

До этого в воскресенье новые суданские власти объявили о заморозке всех счетов канцелярии президента и обеих палат парламента в Центральном банке страны, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Судане 11 апреля произошел военный переворот, правивший около 30 лет президент Омар аль-Башир был свергнут и взят под стражу.

В четверг министр обороны и первый вице-президент генерал-лейтенант Авад бен Ауф накануне принес присягу как руководитель Военного совета страны, а в пятницу он снял с себя полномочия и назначил преемника. К присяге был приведен Абдель Фаттах аль-Бурхан, который ранее руководил штабом сухопутных войск, а в феврале стал главным инспектором вооруженных сил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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