Столичных водителей предупредили о гололедице на дорогах

СЕГОДНЯ 03:35 2019-04-15T03:50:06+03:00

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Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил автомобилистов Москвы о неблагоприятных погодных условиях и возможной гололедице на дорогах. Водителям, которые успели сменить зимние шины на летние, советуют не садиться за руль.

«Вот такая середина апреля – сегодня до минус двух, гололед местами и снег. Если вы вдруг успели переобуться, лучше никуда не ездить – резина на холоде держать не будет. На «зиме» держите дистанцию – на дороге возможен гололед», - говорится в сообщении ЦОДД, опубликованном на странице Центра в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье в городе шел мокрый снег с дождем, порывы ветра местами достигали 15 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, настоящая весенняя погода с теплом и солнышком придет в Москву только в середине этой недели. Со среды ожидается потепление, столбики термометров поднимутся до +15 – +18°C.

ИСТОЧНИК KP.RU