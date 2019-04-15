2019-04-15T04:27:24+03:00
Происшествия

В Непале столкнулись легкомоторный самолет и вертолет, три человека погибли

ЧП случилось в небольшом непальском аэропорту в предгорье Эвереста [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Легкомоторный самолет вылетал в Катманду, на его борту находились пилот, четыре пассажира и стюардессаЛегкомоторный самолет вылетал в Катманду, на его борту находились пилот, четыре пассажира и стюардессаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 14 апреля, в небольшом непальском аэропорту имени Тенцинга и Хиллари, расположенном в предгорье Эвереста, случилось ЧП: легкомоторный самолет марки Twin Otter при взлете врезался в стоящий на земле вертолет.

В результате погибли три человека – пилот самолета частной компании Summit Air и двое полицейских, которые в момент столкновения стояли возле вертолета компании Manang Air. Еще четыре человека пострадали, их на спасательном вертолете доставили в больницы, сообщает новостной портал 9News.

Легкомоторный самолет марки Twin Otter во время взлета врезался в стоящий на земле вертолет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Легкомоторный самолет марки Twin Otter во время взлета врезался в стоящий на земле вертолетФото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолет Summit Air должен был отправиться в Катманду, на его борту находились шесть человек – пилот, четыре пассажира и стюардесса.

СПРАВКА «КП»

Аэропорт Лукла, который в 2008 году был переименован в честь первых покорителей Эвереста – Тенцинга Норгея и Эдмунда Хиллари, расположен на высоте 2860 метров над уровнем моря.

Он считается одним из самых опасных в мире: в аэропорту слишком короткая взлетно-посадочная полоса, а также очень ограничена видимость из-за гор вокруг, постоянной облачности и часто меняющейся погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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