2019-04-15T05:33:30+03:00
В мире

Число жертв боевых действий в Ливии возросло до 147

Еще 614 человек получили ранения, ВОЗ направила в страну хирургические бригады
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Ливии продолжаются боевые действияВ Ливии продолжаются боевые действияФото: REUTERS
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В Ливии, где продолжаются боевые действия, по ливийского данным сообщении подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на утро понедельника, 15 апреля, уже погибли 147 человек, еще 614 получили ранения.

Организация сообщила, что чтобы помочь местным врачам справиться с потоком раненых, разместила хирургические бригады в больнице в районе Триполи, передает РИА Новости. Ранее сообщалось о 121 погибшем и более 560 пострадавших.

Напомним, сайт kp.ru писал об обострении ситуации в Ливии, где развернулись бои между возглавляемой Халифой Хафтаром Ливийской национальной армией (ЛНА) и силами правительства национального согласия (ПНС).

Фельдмаршал Халифа Хафтар приказал своим военным начать наступление на Триполи 4 апреля, а 7 апреля лояльные ПНС вооруженные силы объявили о начале военной операции «Вулкан гнева» против ЛНА.

Фельдмаршал Хафтар ведёт наступление на Триполи.Ливия на грани новой гражданской войны. Кто и с кем воюет?

ИСТОЧНИК KP.RU

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