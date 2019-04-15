2019-04-15T06:08:44+03:00
Экономика

Принадлежавший Порошенко завод в Севастополе станет главной базой ремонта кораблей ЧФ

С марта 2015 года «Севморзавод» является филиалом Центра судостроения «Звездочка»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вид на южную площадку. Фото: пресс-служба "Севморзавода"Вид на южную площадку. Фото: пресс-служба "Севморзавода"
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Основанный в 1783 году Севастопольский морской завод («Севморзавод»), который ранее принадлежал президенту Украины Петру Порошенко, станет основной базой ремонта кораблей Черноморского флота России, для этого разработана специальная программа модернизации и технического перевооружения предприятия. Об этом сообщил директор «Севморзавода» Владимир Баженов.

«После того, как произошло воссоединение Крыма и России, наши государственные органы уделили серьезное внимание развитию предприятий Крыма, в том числе и Севастопольского морского завода», - рассказал он РИА Новости.

Владимир Баженов напомнил, что предприятие располагается на двух площадках: основной – «Южной» – и «Инкерман», их общая площадь составляет 53 гектара. Кроме того, у завода есть все условия для ремонта и переоборудования судов различного класса и назначения.

Как ранее писал сайт kp.ru, в марте 2015 года «Севморзавод» стал филиалом северодвинского судостроительного и судоремонтного предприятия «Звездочка». В собственности Петра Порошенко завод с более чем двухвековой историей находился с 1990-х годов до воссоединения Крыма с Россией.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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