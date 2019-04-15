2019-04-15T06:39:00+03:00
Происшествия

В Туве задержали второго преступника из девяти сбежавших из ИВС

Поиски еще семи беглецов продолжаются, на помощь местной полиции прибыли сотрудники федерального аппарата МВД России
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Поиски еще семи беглецов продолжаютсяПоиски еще семи беглецов продолжаютсяФото: Мария ЛЕНЦ
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К утру понедельника, 15 апреля, полиции Тувы удалось найти и задержать второго опасного преступника из числа сбежавших из изолятора временного содержания Барун-Хемчикского района. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел республики Олег Дьяченко.

«Двое лиц уже задержаны», - сказал он.

Поиски остальных продолжаются, на помощь местным полицейским, как рассказал Олег Дьяченко, уже приехали семеро сотрудников федерального аппарата МВД России, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье утром из ИВС в отделении полиции села Кызыл-Мажалык сбежали девять опасных преступников, подозреваемых в избиениях, грабежах и разбоях.

Когда арестованных вывели из камер, двое из них набросились на дежурного, стали его душить, а потом несколько раз ударили ножом. Потом открыли другие камеры, призвав к побегу остальных задержанных, и покинули здание. Пострадавший полицейский госпитализирован, его жизни и здоровью уже ничего не угрожает.

Первого беглеца задержали в тот же день – его заметили недалеко от полицейского отделения, где и был совершен дерзкий массовый побег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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