В Сети появилась новая схема мошенничества под видом опросов и лотерей
В интернете появилась новая схема мошенничества под видом беспроигрышных лотерей и опросов за вознаграждение. Первые жалобы начали поступать в Роскомнадзор и министерство внутренних дел РФ в апреле.
Попавшиеся на "крючок" мошенников рассказали, что им предлагалось принять участие в беспроигрышной лотерее или опросе с гарантированным вознаграждением. При этом нужно было заплатить комиссию "за перевод документов" и ввести данные банковской карты.
Все действо происходит на сервере, который имитирует плательщика на сайте Tele2, а сами деньги сразу же переводятся на заранее купленную у оператора сим-карту мошенников. Дальше деньги вероятно выводятся через личный кабинет.
По данным “Ъ”, мошенники могли заработать уже сотни миллионов рублей. В руководстве же самой компании Tele2 заявили. что не получали подобных жалоб.
Сайт kp.ru писал о том, что чаще всего хищению средств способствуют сами держатели банковских карт. Рассказываем, как это работает и как защититься от мошенников.
ИСТОЧНИК KP.RU