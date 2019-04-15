В Сети появилась новая схема мошенничества под видом опросов и лотерей

СЕГОДНЯ 07:34 2019-04-15T07:34:08+03:00

Пользователям предлагают ответить на пару вопросов за вознаграждение, при этом для участия нужно заплатить комиссию и ввести данные банковской карты

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В интернете появилась новая схема мошенничества под видом беспроигрышных лотерей и опросов за вознаграждение. Первые жалобы начали поступать в Роскомнадзор и министерство внутренних дел РФ в апреле.

Попавшиеся на "крючок" мошенников рассказали, что им предлагалось принять участие в беспроигрышной лотерее или опросе с гарантированным вознаграждением. При этом нужно было заплатить комиссию "за перевод документов" и ввести данные банковской карты.

Все действо происходит на сервере, который имитирует плательщика на сайте Tele2, а сами деньги сразу же переводятся на заранее купленную у оператора сим-карту мошенников. Дальше деньги вероятно выводятся через личный кабинет.

По данным “Ъ”, мошенники могли заработать уже сотни миллионов рублей. В руководстве же самой компании Tele2 заявили. что не получали подобных жалоб.

Сайт kp.ru писал о том, что чаще всего хищению средств способствуют сами держатели банковских карт. Рассказываем, как это работает и как защититься от мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU