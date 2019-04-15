Погода в Москве на 15 апреля 2019 года: ветрено, но без осадков

СЕГОДНЯ 08:24 2019-04-15T08:24:49+03:00

В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Москве на 15 апреля 2019 года

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Погода в Москве на 15 апреля 2019 года будет переменно облачной. Осадков не ожидается. Такой прогноз дали синоптики Гидрометцентра России, основываясь на данных установленной на ВДНХ метеорологической станции.

На сайте учреждения сообщается, что температура воздуха в понедельник днем будет держаться в пределах 10..12 градусов тепла. В ночные же часы столбики термометров уйдут немного в минус - до -1..1.

При этом на улицах будет "гулять" сильный ветер. Скорость порывов северо-восточного направления может достигать 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление также повышенное - 757 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее на выходных в отдельных районах Москвы и по области прошел снегопад. На земле даже успел образоваться небольшой снежный покров в 2 сантиметра, который быстро растаял.

ИСТОЧНИК KP.RU