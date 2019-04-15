2019-04-15T08:24:49+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 15 апреля 2019 года: ветрено, но без осадков

В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Москве на 15 апреля 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Температура воздуха в столице поднимется до +12Температура воздуха в столице поднимется до +12Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Погода в Москве на 15 апреля 2019 года будет переменно облачной. Осадков не ожидается. Такой прогноз дали синоптики Гидрометцентра России, основываясь на данных установленной на ВДНХ метеорологической станции.

На сайте учреждения сообщается, что температура воздуха в понедельник днем будет держаться в пределах 10..12 градусов тепла. В ночные же часы столбики термометров уйдут немного в минус - до -1..1.

При этом на улицах будет "гулять" сильный ветер. Скорость порывов северо-восточного направления может достигать 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление также повышенное - 757 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее на выходных в отдельных районах Москвы и по области прошел снегопад. На земле даже успел образоваться небольшой снежный покров в 2 сантиметра, который быстро растаял.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин поздравил Аллу Пугачеву с 70-летием
Украинский генерал призвал создать ракеты, способные долететь до Урала
Штаб Зеленского уточнил дату и время проведения дебатов с Порошенко
Россияне стали активнее копить деньги в валюте
Трамп с начала года собрал $40 млн на новую президентскую кампанию
Умерла вдова Слободана Милошевича – Мириана Маркович
Опубликован запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Родные арестованной в США Марии Бутиной просят у правительства денег на адвоката
Россиян с маленькими зарплатами могут освободить от подоходного налога
В Пензенской области столкнулись фура с легковушкой, погибли пять человек
В Сети появилась новая схема мошенничества под видом опросов и лотерей
Россия готова погасить долг перед Советом Европы
Стрельба в церкви в Канаде: один человек убит, второй ранен
В Туве задержали второго преступника из девяти сбежавших из ИВС
Принадлежавший Порошенко завод в Севастополе станет главной базой ремонта кораблей ЧФ
Число жертв боевых действий в Ливии возросло до 147
Yonhap: Ким Чен Ын может приехать в Россию до конца апреля
В Непале столкнулись легкомоторный самолет и вертолет, три человека погибли
Столичных водителей предупредили о гололедице на дорогах
Министра обороны Судана отправили на пенсию
С 15 апреля 20 регионов России переходят на цифровое телевидение
Жертвами взрыва в Афганистане стали семь детей