Опубликован запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

СЕГОДНЯ 08:44 2019-04-15T08:56:40+03:00

Речь идет о видео на легендарную песню "Айсберг", которое было снято еще в 80-х годах [видео]

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Гостелерадиофонд России решил сделать подарок поклонникам творчества Аллы Пугачевой и опубликовал клип на всеми любимую песню "Айсберг".

Это видео было снято еще в начале 1980-х годов, однако тогда советские власти запретили пускать его эфир за "чрезмерную вольность". Дело в том, что на кадрах ролика рыжеволосая певица лежит на льдине в довольно откровенной, по тем временам, манере. Из-за этого клип появился в эфире лишь единожды - на Ленинградском ТВ, а после был запрещен к показу на центральных телеканалах.

Алла Пугачева "Айсберг" (1984).

Однако в минувшее воскресенье, 14 апреля, видео было опубликовано на странице Гостелерадиофонд в YouTube в оригинальном качестве. Видимо, таким образом, филиал ВГТРК решил поздравить Аллу Пугачеву с 70-летием. К слову, уже через пару дней в Кремле пройдет юбилейный концерт певицы.

Сайт kp.ru писал о том, что в рамках выступления прозвучат в первую очередь новые песни примадонны, старых будет по минимуму. Но даже, несмотря на это, все билеты на концерт были разобраны уже в первый день продаж.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702386" frameborder="0"></iframe> Алла Пугачёва: лучшие песни.

ИСТОЧНИК KP.RU