2019-04-15T08:58:34+03:00
Общество

Умерла вдова Слободана Милошевича – Мириана Маркович

Вдова бывшего президента Югославии скончалась на 77-м году жизни от воспаления легких
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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B последнее время вдова Милошевича серьезно болела, ей пришлось перенести несколько операцийB последнее время вдова Милошевича серьезно болела, ей пришлось перенести несколько операцийФото: EAST NEWS
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В субботу, 14 апреля, после тяжелой и продолжительной болезни на 77-м году жизни умерла Мириана Маркович – лидер политической партии «Югославские левые» и вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, сообщает сербское агентство Tanjug.

О смерти Миры Маркович изданию в воскресенье рассказал представитель объединения «Свобода» Драган Радович, который поддерживал связь с ее семьей. По его данным, женщина скончалась от воспаления легких после двух перенесенных операций в одной из больниц Сочи.

«Больше месяца назад она упала и сломала правую руку, после чего должна была лежать. Начались осложнения, появилась жидкость в легких, что привело к их воспалению и смерти», - приводит агентство слова Радовича.

Отмечается, что в последнее время вдова Милошевича серьезно болела, ей пришлось перенести несколько операций.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич выразил соболезнования семье покойной, предложив родственникам Маркович «любую помощь».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Мириана Маркович покинула Сербию в феврале 2003 года, а последние годы жила в России, где она вместе с сыном Марко Милошевичем в марте 2006 года официально получила статус беженца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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