Украинский генерал призвал создать ракеты, способные долететь до Урала

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-15T09:41:21+03:00

На Киев до сих пор распространяются ограничения Будапештского меморандума, связанные с радиусом действия оружия

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Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко считает, что Киеву стоит как можно скорее обзавестись ракетами, которые смогли бы достать до Урала.

Генерал посетовал на то, что на его страну до сих пор распространяется действие Будапештского меморандума, который запрещает использование ядерного и ракетного оружия. После принятия этого соглашения у Киева осталась лишь старая Точка-У с дальностью 120 километров и сейчас "успешно" проходят испытания другого подобного оружия, но ограничения, связанные с радиусом действия ракет, остаются.

"Украине же нужны ракеты, которые бы, как минимум, доставали до Урала и покрывали бы всю территорию Российской Федерации. Такие ракеты можно было бы рассматривать как оружие сдерживания", - цитирует "Главред" Романенко.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Украина уже хвасталась новыми разработками, в том числе способной достать до Севастополя ракетой "Нептун", которые на деле оказались старыми советскими набросками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701493" frameborder="0"></iframe> На Украине испытали крылатую ракету «Нептун».

ИСТОЧНИК KP.RU