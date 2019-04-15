Путин поздравил Аллу Пугачеву с 70-летием
В этот понедельник, 15 апреля, свой 70-й день рождения празднует народная артистка СССР, всеми любимая певица Алла Борисовна Пугачева. Президент России Владимир Путин уже поздравил исполнительницу с юбилеем и отметил ее выдающиеся заслуги перед Отечеством.
"Талант и неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность подняли Вас на вершину эстрадного Олимпа, снискали поистине всенародную славу", - говорится в телеграмме главы государства, отрывок из которой был опубликован на сайте Кремля.
В своем послании президент отмечает личный вклад Пугачевой в развитие отечественного музыкального искусства, а также ее деятельное участие в судьбе одаренных исполнителей. По словам Путина, именно Алла Борисовна стала той, кто открыла таким людям дорогу на большую сцену, и навсегда стала для них эталоном профессионализма и преданности любимому делу.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Гостелерадиофонд опубликовал клип Пугачевой на песню "Айсберг", который был запрещен к показу по центральному телевидению во времена СССР.
Алла Пугачёва: интересные факты к 70-летию певицы.Почему мама гоняла Пугачёву полотенцем по квартире? Из-за чего певица не могла надевать ничего, кроме чёрного? Какой свой грех Алла Борисовна считает самым страшным? Как сбываются песни Примадонны? Раскрываем тайны Пугачёвой к её 70-летию.
ИСТОЧНИК KP.RU