2019-04-15T09:55:24+03:00
Политика

Путин поздравил Аллу Пугачеву с 70-летием

Президент России отметил неординарные вокальные данные певицы и оценил ее вклад в развитие отечественного искусства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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15 апреля Алле Пугачевой исполняется 70 лет15 апреля Алле Пугачевой исполняется 70 летФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В этот понедельник, 15 апреля, свой 70-й день рождения празднует народная артистка СССР, всеми любимая певица Алла Борисовна Пугачева. Президент России Владимир Путин уже поздравил исполнительницу с юбилеем и отметил ее выдающиеся заслуги перед Отечеством.

"Талант и неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность подняли Вас на вершину эстрадного Олимпа, снискали поистине всенародную славу", - говорится в телеграмме главы государства, отрывок из которой был опубликован на сайте Кремля.

В своем послании президент отмечает личный вклад Пугачевой в развитие отечественного музыкального искусства, а также ее деятельное участие в судьбе одаренных исполнителей. По словам Путина, именно Алла Борисовна стала той, кто открыла таким людям дорогу на большую сцену, и навсегда стала для них эталоном профессионализма и преданности любимому делу.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Гостелерадиофонд опубликовал клип Пугачевой на песню "Айсберг", который был запрещен к показу по центральному телевидению во времена СССР.

Алла Пугачёва: интересные факты к 70-летию певицы.Почему мама гоняла Пугачёву полотенцем по квартире? Из-за чего певица не могла надевать ничего, кроме чёрного? Какой свой грех Алла Борисовна считает самым страшным? Как сбываются песни Примадонны? Раскрываем тайны Пугачёвой к её 70-летию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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