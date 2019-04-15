Мбаппе: «Мы играли как любители»

СЕГОДНЯ 10:56 2019-04-15T10:56:12+03:00

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В рамках 32-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» потерпел первое за 19 лет разгромное поражение от своего ближайшего преследователя - «Лилля».

«Лилль» отстает от «ПСЖ» на 17 очков, имея в активе 81 очко, это, конечно, далеко от противостояния «Манчестера Сити» и «Ливерпуля» в АПЛ, постоянно меняющихся местами в турнирной таблице, но оказало неблагоприятное влияние на игроков парижского клуба.

В частности, нападающий «парижан», который, по слухам летом сменит клубную прописку и перейдет в «Реал Мадрид», Килиан Мбаппе оценил игру своей команды, как «любительскую».

«Уверен, что «ПСЖ» выиграет чемпионат Франции, однако, мы не имеем права проигрывать с таким счетом. Согласен, пропускать столько голов – ненормально для такого клуба. Поздравляю «Лилль», у них хорошая команда, прекрасный стадион и великолепные фанаты. Что касается нас, то мы должны подходить ко всем матчам с большей ответственностью. Сегодня мы сыграли на уровне любителей», – сказал форвард в интервью Canal+.

Его одноклубник, полузащитник «парижан» Марко Веррати занял менее радикальную позицию, напомнив болельщикам и газетчикам, что футболисты – тоже люди, и история каждого клуба имеет свои взлеты и свои поражения.

"Мы очень хотим стать чемпионами Франции. Впереди еще есть матчи, и нам нужно постараться выиграть каждый из них. Побеждать всегда нелегко. «ПСЖ» построил отличную команду с великолепными игроками, но это не значит, что нам станет проще добиваться победы в лиге. Мы — обычные люди, которые многое делают для достижения успеха". – сказал он в интервью после матча.

В составе «хозяев» отличились Николя Пепе, Жонатан Бамба, Габриэль и Жозе Фонте, а еще один гол оказался на счету Тома Менье, поразившего собственные ворота. За парижан отличился Хуан Бернат.

Тренер «парижан» объяснил плохое выступление команды и, как следствие, разгромное поражение банальной нехваткой игроков.

В первом тайме "парижане" из-за травм потеряли Тиаго Силву и Тому Менье. В среду, 17 апреля, «ПСЖ» предстоит на выезде провести перенесенный матч 28-го тура с «Нантом».

«Сегодня за нас играли несколько не до конца здоровых футболистов, которые не должны были выходить на поле. Нельзя иметь в обойме 16 футболистов», - подвел Тухель итоги матча.

К слову, на игру против «Нанта» «парижане» тоже смотрят весьма пессимистично.

«Не думаю, что мы победим в Нанте. Придется везти туда 13 игроков. Нам не хватает футболистов, в частности, Рабьо и Диарра, и я скажу об этом президенту. Никто ничего не говорит, пока мы выигрываем. Но сейчас пришла пора задуматься», — цитирует Тухеля Goal.

Несмотря на проигрыш, «ПСЖ» по-прежнему лидирует в чемпионате Франции, но закрепившийся на втором месте «Лиль» теперь имеет больше шансов на сближение. Конечно, о перспективах «золотого матча» пока речи не идет, но это поражение определенно намекает на непростую обстановку в парижском клубе.

ИСТОЧНИК KP.RU