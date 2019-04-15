Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов
Рубль теряет в стоимости относительно доллара и евро на открытии понедельничной сессии Московской биржи.
Так, на старте торгов 15 апреля цена за одну единицу американской валюты почти не изменилась и составила 64,36 рубля (+0,75 копейки к уровню предыдущего закрытия), а европейская валюта значительно скакнула вверх - до 72,82 рубля (+11,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины при этом увеличилась на 5,7 копейки - до 68,16 рубля.
Если же сравнивать цены на валюту на Московской бирже с официальными курсами, то доллар отстает от него на 15,96 копейки, а евро - на 2,48 копейки.
Эксперты "Интерфакса" считают, что рубль немного теряет в стоимости из-за негативной динамики цен на нефть. Сейчас на рынке энергоносителей наблюдается небольшая фиксация прибыли из-за сообщений об увеличении числа действующих буровых установок в США.
Сайт kp.ru писал о том, что Россию нынешние цены на сырье полностью устраивают. Такое заявление ранее сделал сам президент страны Владимир Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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