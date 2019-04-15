Скидка по транспондеру М11.Москва на платных дорогах "Автодора" отменяется

15 Апр 23:39 2019-04-15T23:39:33+03:00

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Скидка по транспондеру М-11. Москва, предоставляющаяся при проезде по платным дорогам "Автодора", будет отменена с 15 апреля 2019 года на отдельных участках. Речь идет об отрезке М-3, М-4, М-11 с 58-го по 97-й км.

При этом скидка на транзитный проезд по М-11 с 208 по 543 км, а также в обратную сторону наоборот увеличивается - до 30%. На остальные маршруты на этом же участке скидка не распространяется.

Что касается других тарифов данного транспондера, то они остаются базовыми. Речь идет о "Северном обходе Одинцова", М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11, кроме маршрута 208-543 км (и обратно). "Западный скоростной диаметр" обслуживается со скидкой по базовому тарифу "Транспондер" ЗСД.

Сайт kp.ru писал о том, что транспондер представляет собой небольшое электронное устройство, которое позволяет водителям значительно экономить при проезде по платным участкам российских дорог и использовать выделенные полосы для безостановочного проезда на пунктах оплаты. Его можно купить или взять в аренду.

ИСТОЧНИК KP.RU