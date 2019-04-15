Врачи рассказали о вреде горячих ванн

СЕГОДНЯ 13:09 2019-04-15T13:09:08+03:00

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Врачи не рекомендуют подолгу лежать в горячей ванной, часто мыть голову и ежедневно пользоваться мочалкой. По словам специалистов принимать горячую ванну с температурой до 40 градусов следует не дольше пяти минут, а прохладную — не дольше пятнадцати. В противном случае это может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе.

Кроме того, длительное пребывание в воде негативно сказывается на состоянии кожи. Такие процедуры ускоряют процесс старения и появления морщин. Также не рекомендуется слишком часто пользоваться мочалкой, поскольку она наносит коже микротравмы, а это может провоцировать сухость кожи и даже развитие дермотологических заболеваний, пишет сайт телеканала «Звезда».

По мнению специалистов, лучше всего для здоровья кожи и организма пользоваться гелями для душа без мочалки, а скраб использовать не чаще одного раза в неделю. Также не следует слишком часто мыть голову, поскольку это может привести к проблемам с кожей. При нормально жирности достаточно мыть волосы два раза в неделю, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU