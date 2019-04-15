2019-04-15T13:15:16+03:00
Происшествия

В Ногинске сотрудник Росгвардии задержал напавшего на него соседа

Мужчина ранил правоохранителя ножом в живот, когда тот гулял со своей собакой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пострадавший сотрудник Росгвардии был прооперированПострадавший сотрудник Росгвардии был прооперированФото: Александр ГЛУЗ
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Сотрудник столичной вневедомственной охраны Росгвардии подвергся вооруженному нападению со стороны своего соседа и, даже будучи раненым, смог задержать злоумышленника и вместе с ним дождаться приезда полиции.

В пресс-службе Центрального округа ведомства сообщили, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 14 апреля, в подмосковном Ногинске. Правоохранитель выгуливал свою собаку во дворе жилого дома, когда на него набросился сосед. Руководствуясь личной неприязнью, мужчина ударил росгвардейца ножом в живот, и уже после был обезврежен.

Раненый сотрудник охраны смог отнять у нападавшего оружие, задержал его и удерживал до приезда полиции и скорой помощи. Лишь после этого его доставили в Центральную городскую больницу, где успешно прооперировали. Дальнейшее лечение правоохранитель будет проходить в ведомственном госпитале, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что еще одна поножовщина произошла на минувших выходных в Солнечногорске. Сестры выпивали вместе на квартире, когда между ними вспыхнула ссора, и в ход пошло оружие. Одна из женщин оказалась в больницу, другая - в отделении полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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