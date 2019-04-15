2019-04-15T13:55:25+03:00
Общество

Российские эксперты проведут инспекцию египетских аэропортов

Делегация из РФ проверит залы прилета и отлета, а также технические средства, используемые при проверке пассажиров и их багажа
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Аэропорт Шарм-эль-Шейха. Фото: http://airport-sharm-el-sheikh.ru/Аэропорт Шарм-эль-Шейха. Фото: http://airport-sharm-el-sheikh.ru/
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Делегации российских экспертов в сфере безопасности гражданской авиации прибыли в Египет для инспекции и ознакомления с новыми мерами, введенными египетской стороной для обеспечения безопасности туристов и самолетов в аэропортах курортных городов Хургада и Шарм-эш- Шейх. Об этом сообщил глава аэропорта Хургады генерал Мухаммед Саадек Шури.

«Визит делегации проходит в рамках действий, осуществляемых российской стороной по ознакомлению с новыми мерами, введенными Египтом для обеспечения безопасности туристов, самолетов и общей оценки состояния аэропортов АРЕ», - сказал Шури.

Директор воздушной гавани отметил, что инспекция будет проводиться в залах прилета и отлета. Также проверят технические средства, используемых при проверке пассажиров и их багажа.

Накануне, 6 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Каире с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Также руководитель российского внешнеполитического ведомства провел встречу со своим египетским коллегой - министром иностранных дел арабской республики Самехом Шукри. В ходе переговоров две стороны обсуждали и вопросы туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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