Лукашенко: критика США по закупке Турцией С-400 переросла в "избиение"

СЕГОДНЯ 14:07 2019-04-15T14:08:15+03:00

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение Турции относительно закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Политик указал на то, что сейчас США давят на многие страны, в том числе на Анкару, однако приобретение оборонительного оружия у РФ действительно наиболее выгодно.

"Вас за это уже не критикуют, а пытаются избивать. За любую политику независимости Турцию начинают критиковать, начинают на Турцию нападать. Значит, Турция занимает правильную позицию с точки зрения защиты национальных интересов", - сказал Лукашенко в интервью "Анадолу".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее "жесткую и безапелляционную" позицию Анкары похвалили также в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас лишь немногие страны способны вести себя настолько независимо и свободно выстраивать диалог в условия беспрецедентного давления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/679752" frameborder="0"></iframe> Комплекс С-400 был протестирован на полигоне Капустин Яр.

ИСТОЧНИК KP.RU