Лукашенко: критика США по закупке Турцией С-400 переросла в "избиение"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение Турции относительно закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Политик указал на то, что сейчас США давят на многие страны, в том числе на Анкару, однако приобретение оборонительного оружия у РФ действительно наиболее выгодно.
"Вас за это уже не критикуют, а пытаются избивать. За любую политику независимости Турцию начинают критиковать, начинают на Турцию нападать. Значит, Турция занимает правильную позицию с точки зрения защиты национальных интересов", - сказал Лукашенко в интервью "Анадолу".
Сайт kp.ru писал о том, что ранее "жесткую и безапелляционную" позицию Анкары похвалили также в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас лишь немногие страны способны вести себя настолько независимо и свободно выстраивать диалог в условия беспрецедентного давления.
Комплекс С-400 был протестирован на полигоне Капустин Яр.
ИСТОЧНИК KP.RU