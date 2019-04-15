Детские пособия и выплаты по безработице будут начислять только на карты "Мир"

СЕГОДНЯ 14:25 2019-04-15T14:26:49+03:00

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Детские пособия, выплаты по безработице, а таже выплаты пострадавшим от радиации гражданам в скором времени будут начисляться исключительно на карты национальной платежной системы "Мир". Соответствующее постановление от 11 апреля приняло российское правительство.

Документ вступит в силу 1 мая 2019 года, а к 1 июля 2020 года все пенсии и иные указанные в перечне социальные выплаты должны быть переведены на карты "Мир". Речь идет не только о детских пособиях и выплатах безработным, но и о пенсиях военных, сотрудников силовых и правоохранительных структур.

Сюда же относятся выплаты россиянам, подвергшимся воздействию радиации во время аварии на Чернобыльской АЭС, на ПО "Маяк" в 1957 году, на Семипалатинском полигоне и во время сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. Согласно данным РБК, нововведение затронет в целом около 8 миллионов человек.

Сайт kp.ru писал о том, что на сегодняшний день социальные выплаты быстрее всего приходят именно на карту "Мир".

ИСТОЧНИК KP.RU